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moldpres.md logomoldpres
11 Июня 2026, 21:33
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Национальный центр по управлению кризисами принял комплекс мер для предотвращения наводнений

Национальный центр по управлению кризисами принял комплекс мер для предотвращения наводнений, направленный министерствам, экстренным службам и органам местного публичного управления.

Национальный центр по управлению кризисами принял комплекс мер для предотвращения наводнений.
Национальный центр по управлению кризисами принял комплекс мер для предотвращения наводнений.

Они предусматривают проверку и мониторинг гидротехнических сооружений, дамб, плотин и водохранилищ, оценку критической инфраструктуры транспорта, энергетики и связи, а также подготовку команд и необходимых ресурсов для оперативного реагирования, передает moldpres.md

Меры были приняты в связи с действием желтого и оранжевого кодов метеоопасности, действительным 11-12 июня по всей территории страны.

Таким образом, от органов местного публичного управления потребовали очистки и углубления канав, ливневых стоков и каналов отвода дождевых вод, выявления зон, уязвимых к наводнениям, а также информирования населения о существующих рисках и мерах защиты.

На национальном уровне учреждения, ответственные за чрезвычайные ситуации, проверили степень готовности личного состава, техники и аварийно-спасательного оборудования, включая мотопомпы, электрогенераторы, запасы материалов для ограничения последствий наводнений и другие средства, необходимые для оказания помощи населению.

«Все учреждения, задействованные в управлении чрезвычайными ситуациями, находятся в состоянии готовности и постоянно взаимодействуют, чтобы оперативно реагировать на возможные просьбы о помощи и оказывать поддержку пострадавшим. Гражданам рекомендуется следить за официальной информацией и предупреждениями, издаваемыми властями. В случае возникновения опасных ситуаций следует немедленно звонить по номеру 112», — подчеркнули в центре.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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