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mybusiness.md logomybusiness
12 Июня 2026, 16:52
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Молдова экстрадировала гражданина Узбекистана, разыскиваемого по обвинению в мошенничестве

Разыскиваемый на международном уровне гражданин Узбекистана был экстрадирован из Молдовы для привлечения к ответственности по многочисленным обвинениям в мошенничестве.

Молдова экстрадировала гражданина Узбекистана, разыскиваемого по обвинению в мошенничестве.
Молдова экстрадировала гражданина Узбекистана, разыскиваемого по обвинению в мошенничестве.

Репатриация стала результатом скоординированной операции, проведенной центральными управлениями Интерпола обеих стран. Подозреваемый, личность которого власти не разглашают, находился под международным красным уведомлением за предполагаемое участие в финансовых мошеннических схемах на территории Узбекистана, пишет kun.uz, передает mybusiness.md

Правоохранительные органы Ташкента и Кишинева объединили свои оперативные данные для розыска подозреваемого, в конечном итоге установив его местонахождение и задержав его в столице Молдовы Кишиневе.

После его ареста молдавские судебные органы оформили необходимые документы для передачи. После завершения всех необходимых процедур и протоколов экстрадиции подозреваемый был помещен под стражу узбекских правоохранительных органов на взлетной полосе и доставлен обратно в Узбекистан. Его перевели в следственный изолятор, где следователи продолжают уголовное преследование для привлечения его к ответственности в соответствии с уголовным кодексом страны.

Источник
mybusiness.md logomybusiness
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