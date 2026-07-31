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31 Июля 2026, 19:55
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В Молдове ущерб от новых случаев мошенничества превысил 2 млн леев

За последние 24 часа полиция зарегистрировала два случая телефонного мошенничества. Еще пять случаев мошенничества, совершенных ранее, были заявлены потерпевшими только сейчас. Общий ущерб превысил 2 млн леев и 10,5 тыс. евро.

В Молдове ущерб от новых случаев мошенничества превысил 2 млн леев.
В Молдове ущерб от новых случаев мошенничества превысил 2 млн леев.

Самый крупный ущерб, понесенный одним человеком, был зафиксирован в Кишиневе. Бухгалтер одной из коммерческих компаний получила в Telegram сообщение, якобы отправленное директором предприятия, с просьбой срочно осуществить банковский перевод. Посчитав запрос подлинным, женщина выполнила два перевода на общую сумму 918 тыс. леев. Позже выяснилось, что сообщения отправили неизвестные, а руководитель компании не давал никаких распоряжений о перечислении денег.

В то же время благодаря оперативной реакции граждан и вмешательству полиции 51 попытку мошенничества удалось предотвратить до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

Полиция рекомендует гражданам и представителям бизнеса всегда проверять подлинность просьб о переводе денег или передаче конфиденциальной информации через альтернативный канал связи и не принимать решений под давлением искусственно созданной мошенниками срочности. При любых подозрениях на мошенничество следует немедленно прекратить общение и позвонить по номеру 112.

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