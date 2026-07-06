В Молдове упростят разработку градостроительных планов.

Примэрии смогут принимать на себя обязательства сроком до трех лет по разработке генплана на основании решения местного совета и в пределах прогнозируемых расходов.

Эту норму планируется включить в проект Положения о принятии многолетних обязательств, который вскоре будет представлен правительству, пишет logos-pres.md

«Многолетние обязательства» означают сумму будущих платежных обязательств по закупке товаров, работ и услуг, срок реализации которых превышает один год, и в пределах расходов, прогнозируемых на эти цели в соответствующие годы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня нормативная база не предусматривает возможность принятия многолетних обязательств по разработке генеральных градостроительных планов органами местного самоуправления первого уровня.

Это ограничивает их способность эффективно заключать договоры и осуществлять услуги по разработке генплана. Хотя это сложный процесс, который предполагает проведение работ в течение как минимум двух бюджетных лет и влечет за собой финансовые обязательства, выходящие за рамки одного бюджетного года.

Кроме того, проект устанавливает обязанность местных органов власти разрабатывать и утверждать внутренние процедуры, касающиеся составления, учета и хранения отчетности по многолетним финансовыми обязательствам перед местными советами.

Эта мера будет способствовать укреплению финансовой дисциплины и обеспечит большую предсказуемость и устойчивость местных бюджетов в среднесрочной перспективе.