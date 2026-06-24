В Молдове учителей реорганизованных школ будут бесплатно возить на работу.

Правительство Молдовы расширило действие механизма школьных перевозок на директоров, педагогов и вспомогательный персонал закрытых или объединенных учебных заведений.

Кроме того, бесплатный транспорт предоставят всем учащимся с особыми потребностями независимо от расстояния до школы, передает rupor.md

Новая мера касается сотрудников начальных школ, гимназий и лицеев, которые переводятся или устраиваются заново на работу из-за реорганизации учебных заведений. До сих пор школьные автобусы возили только учеников, но теперь власти решили доставлять к новому месту работы и педагогов, чтобы поддержать их мобильность и сохранить квалифицированные кадры в системе образования.

Вместе с этим проект меняет правила перевозки детей с ограниченными возможностями — их будут обеспечивать транспортом до школы на основе индивидуальных потребностей, даже если они живут близко к учебному заведению.

«В этом году из государственного бюджета 57 автобусов направляются в наши школы, чтобы мы могли дополнительно обеспечить подвоз более 1 000 учеников, начиная с сентября», — заявил министр образования и исследований Дан Перчун.