Минобразования уточнило слова Перчуна о повышении зарплат учителям.

Министерство образования утверждает, что министр не подтвердил, что зарплаты будут повышены с октября, а лишь заявил, что власти пытаются выполнить своё обязательство по повышению зарплат.

В эфире передачи Rezoomat на телеканале RealitateaTV Дану Перчуну был задан вопрос о том, следует ли учителям беспокоиться по поводу того, состоится ли повышение заработной платы, ранее объявленное на 1 сентября 2026 года, поскольку это зависит от принятия нового закона о заработной плате и бюджетно-налоговой политики, пишет ipn.md

«Что касается бюджетно-налоговой политики, есть указание господина премьер-министра представить её в скорректированной версии 6 августа. Это оставляет достаточно времени для того, чтобы она была проголосована в августе–сентябре. Зарплаты за сентябрь выплачиваются в октябре, в начале октября. Соответственно, мы пытаемся выполнить существующее обязательство. Вместе с бюджетно-налоговой политикой, после её представления, будут представлены и все детали по закону об оплате труда», — ответил министр.

По данным Министерства образования, из этого заявления прямо не следует, что повышение зарплат будет применено в октябре, или что оно вступит в силу с этой даты. «Таким образом, министр прямо не подтвердил, что зарплаты учителей будут повышены в октябре, а также то, что повышение вступит в силу начиная с этой даты», — говорится в разъяснениях ведомства.