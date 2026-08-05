В Молдове учителям при переезде из-за реорганизации школ выплатят до 300 тысяч леев.

В Молдове преподаватели смогут получить до 300 тысяч леев при переезде в другую школу из-за реорганизации учебных заведений. Об этом сообщает правительство, утвердившее специальное положение на заседании 5 августа 2026 года.

Об этом пишет rupor.md

В текущем году власти реорганизуют 73 государственные школы, где учатся около 1300 детей, а также еще 10 учреждений по инициативе местных органов.

53 школы превратят в начальные школы-детские сады.

8 учреждений станут начальными школами.

5 заведений преобразуют в детские сады.

7 школ прекратят деятельность.

Начальное образование останется в населенных пунктах, а ученики старших классов продолжит учебу в более крупных школах. В реорганизуемых учреждениях работают 683 педагога. По данным министерства образования и исследований, большинство учителей продолжат работу в своем районе из-за дефицита кадров.

Помощь в размере до 300 тысяч леев выделяют тем сотрудникам, которые согласятся трудоустроиться в другом населенном пункте. Переезд применяют только после исчерпания других возможностей: поиска вакансий в районе, совмещения нагрузки, переквалификации или поручения совместимых задач.

Деньги выплачивают двумя частями по 150 тысяч леев через систему MPay:

Первая часть поступает в течение 30 дней после трудоустройства. Вторая часть выплачивается через шесть месяцев работы в новом учреждении.

Учитель должен вернуть всю сумму, если уволится по собственному желанию или по своей вине до истечения пяти лет. Исключением являются независимые от сотрудника причины или новый переезд, одобренный министерством. На выплаты уже выделили 9 миллионов леев.

Педагоги также имеют право на приоритет при устройстве на работу, бесплатную переквалификацию, а также на организацию транспорта или компенсацию дорожных расходов. Семьи учеников из закрывающихся школ получат финансовую помощь в размере 1000 леев ежемесячно в течение учебного года на протяжении двух лет.

Необходимость изменений связана с низким качеством учебы в маленьких школах. Почти каждая десятая школа в стране насчитывает менее 50 учеников, а каждая пятая — менее 90. Педагоги там часто ведут непрофильные предметы, а ученики лишены доступа к лабораториям и кружкам.

Средний балл на экзаменах в школах с числом гимназистов менее 30 человек составил 5,77 в 2025 году, тогда как в школах с более чем 600 учениками этот показатель превысил 7,1. Международные тесты PISA показывают, что у ребенка в крупной школе шансы получить качественные знания в 3,4 раза выше. На сегодняшний день министерство получило лишь одно заявление на переезд в другой район.