В Молдове трудоустройство выпускников будут отслеживать.

В информационную систему управления высшим образованием будет внедрен механизм мониторинга трудоустройства выпускников.

Он позволит определять статус занятости выпускников, наличие на территории страны тех, кто не трудоустроен, а также соответствие полученной специальности занимаемой должности, пишет logos-pres.md

Такие изменения предусмотрены проектом постановления правительства, который направлен на совершенствование нормативной базы системы и создание отдельного функционального модуля для мониторинга трудоустройства выпускников.

В настоящее время информационная система управления высшим образованием не располагает автоматизированным и единым механизмом отслеживания профессионального пути выпускников. Сбор информации об их трудоустройстве осуществляется высшими учебными заведениями совместно с работодателями, однако этот процесс остается фрагментированным, не имеет единой методологии и не предусматривает автоматического сопоставления данных об образовании с информацией о трудовых отношениях.

Внедрение новых функциональных возможностей запланировано на 2026–2027 годы. Работы будут финансироваться за счет оставшихся средств проекта «Высшее образование в Молдове», реализуемого при поддержке Всемирного банка. На развитие системы предусмотрено около 2 млн леев.