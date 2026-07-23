Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать дело о трудоустройстве Згери.

АП отказалась начать уголовное преследование по делу о трудоустройстве Богдана Згери, 21-летнего молодого человека, который работал в Министерстве культуры, хотя не имел диплома и получал зарплату более 30 тысяч леев в месяц.

В ведомстве уточняют, что в декабре 2025 года было принято решение отказать в начале уголовного дела, поскольку рассмотренное деяние не содержало признаков преступления, пишет rupor.md

«Информация, опубликованная в расследовании Moldova Curată о трудоустройстве Богдана Згери на должность советника в кабинете министра культуры, была рассмотрена Антикоррупционной прокуратурой. В декабре 2025 года было принято решение отказать в начале уголовного преследования, поскольку деяние не содержит признаков преступления», — сообщили в Антикоррупционной прокуратуре для Realitatea.

Уточним, что, согласно расследованию Moldova Curată, Богдан Згеря начал работать в Министерстве культуры в 2023 году. Он устроился на работу в 18 лет, когда был студентом первого курса, а на момент назначения на должность не имел диплома лиценциата.

В расследовании также говорится, что молодой человек получал около 33 330 леев брутто в месяц, а контракт имел годовую стоимость 300 тысяч леев за период девяти месяцев.

Богдан Згеря в 2023 году окончил Национальный колледж торговли при ASEM и сейчас является студентом Университета европейских политических и экономических исследований имени Константина Стере в Кишиневе. Также в 2023 году он стал членом партии «Действие и солидарность» и присоединился к молодежной организации формирования.

До прихода в министерство культуры Згеря был ассистентом депутата ПДС Анны Калинич. Позже учреждение заключило с ним несколько договоров на оказание услуг без проведения процедур государственных закупок, отнеся их к категории закупок малой стоимости. Кроме того, в июле 2024 года Богдан Згеря был назначен советником в кабинете бывшего министра культуры Сергея Продана.

После скандала, возникшего в публичном пространстве, бывший министр культуры Кристиан Жардан объявил о расторжении контракта со Згерей. Чиновник признал, что его вознаграждение должно было быть соразмерно опыту и уровню образования, которые у него были.

В свою очередь Богдан Згеря заявил, что его зарплата повышалась постепенно, в рамках закона, и что он был вовлечен в несколько проектов министерства культуры. Он сказал, что в его работе имели значение компетентность, дисциплина и достигнутые результаты, а также что он продолжает университетское обучение в экономической сфере.

Ранее председатель парламента Игорь Гросу также заявил, что трудоустройство молодого человека в Министерстве культуры было «нарушением», которое произошло в период, когда Сергей Продан был министром культуры. В свою очередь Продан уточнил, что решение о трудоустройстве было принято после консультаций с юридическим управлением.