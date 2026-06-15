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ipn
15 Июня 2026, 14:30
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В Молдове труд подёнщиков оцифруют, а пенсионный стаж будут рассчитывать автоматически

Платформа e-Zilier, запущенная Минтруда и Министерством сельского хозяйства, позволяет осуществлять электронную регистрацию деятельности подённых рабочих, включая учёт отработанных часов и вознаграждения, заменяя бумажные журналы,

В Молдове труд подёнщиков оцифруют, а пенсионный стаж будут рассчитывать автоматически.
В Молдове труд подёнщиков оцифруют, а пенсионный стаж будут рассчитывать автоматически.

По данным властей, информация с платформы будет автоматически передаваться в Национальное управление социального страхования, а соответствующие отчисления будут учитываться при расчёте пенсий и других социальных выплат, сообщает ipn.md

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару отметила, что платформа направлена на сокращение бюрократии, повышение прозрачности и сокращение неформальной занятости, особенно в сельскохозяйственном секторе, где сезонная работа остаётся широко распространённой. Министр отметила, что в прошлом году было выявлено около 8 000 человек, занятых без официального оформления трудовых договоров, из которых около 7 300 были трудоустроены по контракту.

Власти уточняют, что платформа не вводит новых налогов и не меняет существующий налоговый режим или порядок налогообложения сезонных работ. Система переводит в цифровой формат процедуры, которые ранее проводились на бумаге. «Цель этой платформы очень проста – меньше бумаги, меньше бюрократии и больше работы на местах», – сказала министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга.

Доступ к платформе осуществляется через правительственный сервис MPass по адресу zilieri.gov.md. Получатели работ смогут генерировать электронные ваучеры, которые будут содержать информацию о выполненной деятельности, периоде работы, количестве часов и выплаченном вознаграждении. Данные можно экспортировать в формат Excel или использовать для составления необходимых налоговых отчётов.

По данным властей, каждый цифровой ваучер будет служить официальным подтверждением выполненной работы и поможет вести учёт страхового стажа подёнщиков. На платформе, которая работает с 1 июня, уже зарегистрировалось более 2 000 человек. Власти поставили цель довести их число до конца года как минимум до 6 000.

Источник
ipn
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