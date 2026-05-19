19 Мая 2026, 12:00
В Молдове водительские права теперь можно оформить онлайн

Водители в Молдове, имеющие удостоверение личности с электронной подписью, теперь могут оформить или обменять водительские права полностью онлайн — без посещения подразделений Агентства государственных услуг (АГУ).

Новый цифровой сервис доступен на государственной платформе EVO и призван упростить административные процедуры для граждан, сообщает ziar.md

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на платформу EVO и выбрать опцию «Водительское удостоверение» или «Международное водительское удостоверение». Заявление заполняется в электронном виде, а госпошлину можно оплатить онлайн.

Процесс автоматизирован: система самостоятельно проверяет ряд документов и данных, необходимых для выдачи удостоверения. Среди них — удостоверение личности, медицинская справка, предыдущее водительское удостоверение, а также фотография, уже имеющаяся в базе данных Агентства государственных услуг.

После подачи заявки пользователь получает в личном кабинете временное электронное водительское удостоверение, которым можно пользоваться до получения окончательного документа.

Инициатива является частью процесса цифровизации государственных услуг и направлена на сокращение бюрократии и экономию времени граждан.

Источник
