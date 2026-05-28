Тысячи флаконов духов и брендовых аксессуаров изъяты таможенниками на севере Молдовы.

Это было обнаружено сотрудниками мобильных групп Таможенной службы после проверки, проведенной в двух торговых точках города Фалешты, специализирующихся на продаже парфюмерии и товаров личного пользования, передает noi.md

В ходе проверки таможенники обнаружили 2 376 флаконов духов, 104 единицы наручных часов и 54 пары солнцезащитных очков - товары, которые нарушают права интеллектуальной собственности.

Товары продавались без документов, подтверждающих их законное происхождение и/или таможенный статус.

Товары были изъяты и подлежат конфискации, а соответствующему лицу грозят санкции в соответствии с действующим законодательством.