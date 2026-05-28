28 Мая 2026, 20:45
Тысячи флаконов духов и брендовых аксессуаров изъяты таможенниками на севере Молдовы
Полки, полные фирменных духов, часов и очков, но без документов, подтверждающих их законное происхождение.
Это было обнаружено сотрудниками мобильных групп Таможенной службы после проверки, проведенной в двух торговых точках города Фалешты, специализирующихся на продаже парфюмерии и товаров личного пользования, передает noi.md
В ходе проверки таможенники обнаружили 2 376 флаконов духов, 104 единицы наручных часов и 54 пары солнцезащитных очков - товары, которые нарушают права интеллектуальной собственности.
Товары продавались без документов, подтверждающих их законное происхождение и/или таможенный статус.
Товары были изъяты и подлежат конфискации, а соответствующему лицу грозят санкции в соответствии с действующим законодательством.