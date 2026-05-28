theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
28 Мая 2026, 20:45
565
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тысячи флаконов духов и брендовых аксессуаров изъяты таможенниками на севере Молдовы

Полки, полные фирменных духов, часов и очков, но без документов, подтверждающих их законное происхождение.

Тысячи флаконов духов и брендовых аксессуаров изъяты таможенниками на севере Молдовы.
Тысячи флаконов духов и брендовых аксессуаров изъяты таможенниками на севере Молдовы.

Это было обнаружено сотрудниками мобильных групп Таможенной службы после проверки, проведенной в двух торговых точках города Фалешты, специализирующихся на продаже парфюмерии и товаров личного пользования, передает noi.md

В ходе проверки таможенники обнаружили 2 376 флаконов духов, 104 единицы наручных часов и 54 пары солнцезащитных очков - товары, которые нарушают права интеллектуальной собственности.

Товары продавались без документов, подтверждающих их законное происхождение и/или таможенный статус. 

Товары были изъяты и подлежат конфискации, а соответствующему лицу грозят санкции в соответствии с действующим законодательством.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте