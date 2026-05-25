noi.md
25 Мая 2026, 17:45
Таможенники выявили незаконный ввоз элитных ювелирных изделий и предметов из золота

Незадекларированные элитные ювелирные изделия и предметы из золота были обнаружены в багаже двух нерезидентов.

Первый инцидент был зафиксирован сотрудниками таможенного поста «Международный аэропорт Кишинева» в ходе специализированного контроля багажа пассажиров рейса Париж — Кишинев, передает noi.md

Так, один из путешественников выбрал для прохождения контроля зеленый коридор («ничего не подлежит декларированию»), однако бесконтактный досмотр показал обратное. В результате физического досмотра багажа было выявлено сокрытие нескольких ювелирных изделий и часов с логотипами мировых брендов класса люкс. Правонарушителем оказался 47-летний нерезидент. 

Второй случай был зарегистрирован также на въезде в страну сотрудниками таможенного поста «Тудора» в результате проверки рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Одесса — Кишинев. В одном багаже были обнаружены ювелирные изделия и предметы, предположительно из драгоценных металлов, спрятанные среди вещей, — всего 45 единиц, которые не были задекларированы. 

По данному факту разбирательство ведется в отношении одного из пассажиров — 29-летнего нерезидента. 

Товары были изъяты и подлежат специальной конфискации, а правонарушителям грозит штраф в соответствии с кодексом о правонарушениях.

Источник
noi.md logonoi
