Из-за роста цен всё больше румын ищут вторую работу: одного источника дохода мало

Согласно опросу одной из платформ по трудоустройству, каждый второй работающий румын считает, что одного источника дохода уже недостаточно для достойной жизни. При этом 75% опрошенных заявили, что ощущают серьёзное финансовое давление из-за постоянного подорожания товаров и услуг, сообщает observatornews.ro

Около 35% респондентов готовы устроиться на вторую работу, чтобы справляться с расходами. В то же время половина участников опроса отметила, что для комфортной жизни им был бы необходим чистый ежемесячный доход не менее румынских 7000 леев.

Чаще всего дополнительную занятость ищут люди старше 35 лет, у которых есть кредиты, семьи и дети. По словам экспертов рынка труда, многие из них не получали повышения зарплаты в течение последнего года.

Наиболее востребованными сферами для подработки остаются сервисы такси и доставки, гостинично-ресторанный сектор (HoReCa) и пищевая промышленность. Дополнительный заработок в таких сферах обычно увеличивает доход работника на 50% по сравнению с основной зарплатой.

Экономисты предупреждают, что инфляционное давление сохранится, а рост зарплат уже не компенсирует подорожание жизни так же эффективно, как раньше. По их мнению, вернуть утраченный уровень благосостояния будет значительно сложнее, чем потерять его.