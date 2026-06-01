1 Июня 2026, 11:07
7 679
Из-за роста цен всё больше румын ищут вторую работу: одного источника дохода мало

Ускоряющийся рост цен заставляет всё больше румын искать вторую работу. По данным Инспекции труда Румынии, более полумиллиона граждан страны уже имеют два и более действующих трудовых договора, и это число продолжает расти.

Согласно опросу одной из платформ по трудоустройству, каждый второй работающий румын считает, что одного источника дохода уже недостаточно для достойной жизни. При этом 75% опрошенных заявили, что ощущают серьёзное финансовое давление из-за постоянного подорожания товаров и услуг, сообщает observatornews.ro

Около 35% респондентов готовы устроиться на вторую работу, чтобы справляться с расходами. В то же время половина участников опроса отметила, что для комфортной жизни им был бы необходим чистый ежемесячный доход не менее румынских 7000 леев.

Чаще всего дополнительную занятость ищут люди старше 35 лет, у которых есть кредиты, семьи и дети. По словам экспертов рынка труда, многие из них не получали повышения зарплаты в течение последнего года.

Наиболее востребованными сферами для подработки остаются сервисы такси и доставки, гостинично-ресторанный сектор (HoReCa) и пищевая промышленность. Дополнительный заработок в таких сферах обычно увеличивает доход работника на 50% по сравнению с основной зарплатой.

Экономисты предупреждают, что инфляционное давление сохранится, а рост зарплат уже не компенсирует подорожание жизни так же эффективно, как раньше. По их мнению, вернуть утраченный уровень благосостояния будет значительно сложнее, чем потерять его.

Источник
