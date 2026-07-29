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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 15:26
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В Молдове судят работников центра размещения за эксплуатацию людей и хищение с карт

В Сорокском районе правоохранительные органы завершили расследование и передали в суд дела о нарушениях в центре размещения, где эксплуатировали подопечных. Об этом сообщают в прокуратуре.

В Молдове судят работников центра размещения за эксплуатацию людей и хищение с карт.
В Молдове судят работников центра размещения за эксплуатацию людей и хищение с карт.

По данным следствия, в период с января по апрель 2025 года четыре сотрудника центра, включая лиц на административных должностях, эксплуатировали четырех человек — одного мужчину и трех женщин, передает rupor.md

Фигурантам предъявлены обвинения в торговле людьми, хищении средств с банковских карт бенефициаров, подлоге заявлений и принуждении к даче ложных показаний. 

В отношении трех обвиняемых применили меру в виде временного отстранения от должности, а для возмещения ущерба Агентству по возвращению добытого преступным путем имущества поручили провести финансовые расследования.

Кроме того, 8 мая 2025 года было возбуждено еще одно уголовное дело после дополнительных проверок: трем лицам, двое из которых фигурируют в основных обвинениях, вменили торговлю людьми, повлекшую смерть мужчины. 

Данное дело направили в суд еще в августе 2025 года, и в настоящее время на судебных заседаниях заслушиваются свидетели и изучаются доказательства обвинения. Согласно закону, все обвиняемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного приговора.

Источник
rupor.md logorupor
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