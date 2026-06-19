В Молдове стремительно растёт число атеистов, агностиков и людей без религии.

В Молдове после абсолютного большинства граждан, которые идентифицируют себя как православные христиане (94,3%), второй по численности общей категорией являются люди без указанной религиозной принадлежности.

Они составляют 1,5% населения, то есть почти 37 000 человек, сообщает Radio Moldova.

Данные переписи населения 2024 года показывают значительную динамику роста числа граждан, не указывающих религию. Если в 2014 году таких людей было всего 286, то в 2024 году их число превысило 20 000, увеличившись примерно в 70 раз.

Также наблюдается рост категории «свободомыслящих». Число людей, формирующих свои убеждения, включая религиозные, исключительно на основе разума и науки, выросло в 26 раз за десять лет — с 17 человек в 2014 году до 440 в 2024 году.

Одновременно увеличилось число агностиков — людей, которые считают, что существование или несуществование Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Их число выросло в пять раз — с 419 до 2 117 человек.

Атеисты, то есть те, кто не верит в существование каких-либо божеств, являются второй по численности подкатегорией среди граждан, не относящих себя к религии. Их число достигло 14 211 человек в 2024 году по сравнению с 5 364 в 2014 году, что означает рост в 2,5 раза.

В целом количество людей без религиозной принадлежности увеличилось в шесть раз — с 6 086 до 36 819 человек.

Среди населения, указавшего свою религиозную принадлежность, традиционно первое место занимают православные христиане — более 2,2 миллиона человек (94,3%). Их число снизилось примерно на 80 000 по сравнению с 2014 годом.

Эта община следует за баптистами, которых насчитывается более 26 000 верующих, что примерно на 2 000 больше, чем в 2014 году.

На третьем месте находятся Свидетели Иеговы — около 16,5 тысячи человек.

Официальные данные также показывают значительное сокращение числа людей, не указавших свою религиозную принадлежность. В 2014 году таких было почти 166 000 человек, тогда как в 2024 году их число снизилось до примерно 18 000.