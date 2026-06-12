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agora.md logoagora
12 Июня 2026, 12:21
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Карп: Парламент не может обязать Молдавскую митрополию разорвать связи с РПЦ

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп заявил, что такое вмешательство нарушило бы право на свободу объединений.

Карп: парламент не может обязать Молдавскую митрополию разорвать связи с РПЦ.
Карп: парламент не может обязать Молдавскую митрополию разорвать связи с РПЦ.

Заявление прозвучало после того, как Либеральная партия потребовала от парламента принять закон, обязывающий Молдавскую митрополию отказаться от подчинения Московскому патриархату, а в случае отказа — объявить её вне закона, сообщает agora.md

Отвечая на вопрос журналистов о позиции либералов, Карп отметил, что исторически Бессарабская митрополия контролировала имущество и религиозную жизнь в регионе до аннексии Бессарабии. Однако, по его словам, любые изменения в отношениях между двумя митрополиями должны происходить мирным путём.

«Логика вещей такова, что действительно Бессарабская митрополия контролировала имущество и религиозную жизнь в Республике Молдова до аннексии Бессарабии. Но это должно происходить в дружественных условиях, в рамках права на объединение, которое гарантировано каждому в Республике Молдова», — заявил Лилиан Карп.

По словам Карпа, решение должно быть найдено через диалог между двумя церковными структурами, а не через прямое вмешательство парламента.

«В таких условиях должен быть диалог между митрополиями, чтобы прийти к возможному объединению. Парламент не может этого делать, поскольку это нарушило бы право людей на объединение», — отметил председатель комиссии по безопасности.

Источник
agora.md logoagora
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