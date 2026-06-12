Карп: Парламент не может обязать Молдавскую митрополию разорвать связи с РПЦ
Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп заявил, что такое вмешательство нарушило бы право на свободу объединений.
Заявление прозвучало после того, как Либеральная партия потребовала от парламента принять закон, обязывающий Молдавскую митрополию отказаться от подчинения Московскому патриархату, а в случае отказа — объявить её вне закона, сообщает agora.md
Отвечая на вопрос журналистов о позиции либералов, Карп отметил, что исторически Бессарабская митрополия контролировала имущество и религиозную жизнь в регионе до аннексии Бессарабии. Однако, по его словам, любые изменения в отношениях между двумя митрополиями должны происходить мирным путём.
«Логика вещей такова, что действительно Бессарабская митрополия контролировала имущество и религиозную жизнь в Республике Молдова до аннексии Бессарабии. Но это должно происходить в дружественных условиях, в рамках права на объединение, которое гарантировано каждому в Республике Молдова», — заявил Лилиан Карп.
По словам Карпа, решение должно быть найдено через диалог между двумя церковными структурами, а не через прямое вмешательство парламента.
«В таких условиях должен быть диалог между митрополиями, чтобы прийти к возможному объединению. Парламент не может этого делать, поскольку это нарушило бы право людей на объединение», — отметил председатель комиссии по безопасности.