Ватикан отлучил от церкви лидеров ортодоксального католического Братства святого Пия X.

Основанием для высшей меры церковного наказания стало совершение «схизматического акта» — действия, провоцирующего раскол внутри Церкви.

Решение Ватикана последовало всего через день после того, как Братство самостоятельно провело рукоположение четырех новых епископов в Швейцарии.

История этого церковного конфликта насчитывает более полувека: для членов Братства святого Пия X, сплотившихся вокруг диссидентствующего архиепископа Марселя Лефевра в середине 1970-х годов, реформы Второго Ватиканского собора (1962–1965) зашли слишком далеко. Эти реформы включали в себя шаги к экуменизму и межрелигиозному диалогу, но, прежде всего, касались обновления католической литургии; Братство же настаивает на сохранении богослужебных обрядов на латыни. Их обряд епископского рукоположения включает помазание лба и рук освященным миром.

На протяжении десятилетий предпринимались попытки сближения и примирения — в частности, при Папе Бенедикте XVI, который вновь разрешил использование старого обряда и снял отлучение, ранее наложенное на четырех епископов Братства. Однако этот шаг бросил тень на его понтификат: незадолго до этого один из четырех епископов в телевизионном интервью отрицал Холокост и существование газовых камер, отказавшись впоследствии взять свои слова назад. Это стало глубоким разочарованием для Бенедикта, столкнувшегося с резкой критикой в СМИ из-за своей попытки примирения.