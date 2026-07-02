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2 Июля 2026, 23:22
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Ватикан отлучил от церкви лидеров ортодоксального католического Братства святого Пия X

Основанием для высшей меры церковного наказания стало совершение «схизматического акта» — действия, провоцирующего раскол внутри Церкви.

Ватикан отлучил от церкви лидеров ортодоксального католического Братства святого Пия X.
Ватикан отлучил от церкви лидеров ортодоксального католического Братства святого Пия X.

Решение Ватикана последовало всего через день после того, как Братство самостоятельно провело рукоположение четырех новых епископов в Швейцарии.

История этого церковного конфликта насчитывает более полувека: для членов Братства святого Пия X, сплотившихся вокруг диссидентствующего архиепископа Марселя Лефевра в середине 1970-х годов, реформы Второго Ватиканского собора (1962–1965) зашли слишком далеко. Эти реформы включали в себя шаги к экуменизму и межрелигиозному диалогу, но, прежде всего, касались обновления католической литургии; Братство же настаивает на сохранении богослужебных обрядов на латыни. Их обряд епископского рукоположения включает помазание лба и рук освященным миром.

На протяжении десятилетий предпринимались попытки сближения и примирения — в частности, при Папе Бенедикте XVI, который вновь разрешил использование старого обряда и снял отлучение, ранее наложенное на четырех епископов Братства. Однако этот шаг бросил тень на его понтификат: незадолго до этого один из четырех епископов в телевизионном интервью отрицал Холокост и существование газовых камер, отказавшись впоследствии взять свои слова назад. Это стало глубоким разочарованием для Бенедикта, столкнувшегося с резкой критикой в СМИ из-за своей попытки примирения.

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