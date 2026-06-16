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16 Июня 2026, 13:30
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В Молдове стоимость дизеля опустится ниже 27 леев за литр

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 17 июня.

В Молдове стоимость дизеля опустится ниже 27 леев за литр.
В Молдове стоимость дизеля опустится ниже 27 леев за литр.

Таким образом, бензин подешевеет на 16 банов и будет стоить 28,51 лея за литр, а дизельное топливо подешевеет на 5 банов - до 26,90 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ устанавливает цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожание, так и удешевление топлива.

В Молдове стоимость дизеля опустится ниже 27 леев за литр

Источник
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