19 Мая 2026, 11:50
17 410
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Молдове стоимость бензина поднимется выше 31 лея за литр
НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 20 мая.
Таким образом, цена бензина подорожает на 11 банов и будет стоить 31,02 лея за литр, а дизельное топливо поднимется на 11 банов - до 29,11 лея за литр.
Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.
НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.