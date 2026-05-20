20 Мая 2026, 11:57
Бензин в Молдове подорожает, а дизтопливо подешевеет
НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 21 мая.
Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 31,09 лея за литр, а дизельное топливо подешевеет на 6 банов - до 29,05 лея за литр.
Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.
НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.