9 Июня 2026, 11:52
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В Молдове снова начало дорожать дизтопливо
НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 10 июня.
Таким образом, бензин подешевеет на 3 бана и будет стоить 28,89 лея за литр, а дизельное топливо подорожает на 2 бана - до 27,14 лея за литр.
Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.
НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.