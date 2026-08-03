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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 23:39
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В Молдове стартовал II тур конкурса для молодых учителей: доступно 910 вакансий

Министерство образования и исследований (MEC) запустило второй этап конкурса по распределению молодых специалистов в учебные заведения страны на 2026–2027 учебный год.

В Молдове стартовал II тур конкурса для молодых учителей: доступно 910 вакансий.
В Молдове стартовал II тур конкурса для молодых учителей: доступно 910 вакансий.

Подать документы выпускники педагогических факультетов могут в период с 3 по 12 августа, передает rupor.md

В рамках этого тура открыто 910 вакантных должностей. Основная часть рабочих мест сосредоточена в сельской местности — 741 вакансия. В Кишиневе остаются свободными 162 места, а в Бельцах — всего 7.

Острая нехватка кадров наблюдается в следующих регионах:

  • Чимишлийский район — 80 вакансий

  • АТО Гагаузия — 71 вакансия

  • Новоаненский район — 63 вакансии

  • Хынчештский район — 62 вакансии

Самыми востребованными специалистами на данный момент являются учителя математики (108 мест), воспитатели (105 мест), а также преподаватели румынского языка и литературы (77 мест). Напомним, что в ходе первого тура свои заявки уже подали более 500 выпускников.

Государство предлагает пакет поддержки для начинающих педагогов в возрасте до 35 лет. В него входят:

  • Единовременные пособия — от 160 000 до 375 000 леев.

  • Сниженная нагрузка — до 75% от нормы в первые 5 лет работы с сохранением полной ставки.

  • Финансовая помощь — 4 000 леев ежегодно на покупку учебных материалов.

  • Увеличенный отпуск — до 62 календарных дней.

  • Профессиональная поддержка — закрепление за каждым новичком опытного ментора на первые 5 лет.

Сроки и регистрация

Принять участие в конкурсе могут молодые люди, окончившие педагогические или смежные со школьными дисциплинами университетские программы. Для подачи заявки необходимо заполнить специальную регистрационную форму.

Предварительные итоги распределения министерство опубликует 14 августа 2026 года, а финальный приказ о назначении на должности выйдет 17 августа 2026 года.

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Источник
rupor.md logorupor
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