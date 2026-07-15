В Молдове учителей старше 60 лет оказалось втрое больше молодых.

В школах Молдовы работают 5 750 педагогов старше 60 лет и всего 1 939 учителей в возрасте до 30 лет.

Старшая возрастная группа составляет 22,3% педагогического состава, молодые специалисты лишь 7,5%, следует из отчета Национального бюро статистики «Образование в Республике Молдова 2026», передает rupor.md

Острее всего проблема проявляется в селах. Там на 3 241 педагога старше 60 лет приходится только 768 учителей младше 30 лет. Разница превышает четыре раза. Каждый четвертый сельский педагог уже перешагнул 60-летний рубеж, тогда как доля молодежи составляет только 5,9%.

Почти половина всех школьных педагогов в стране старше 50 лет. В эту возрастную группу входят 12 631 человек из 25 818. В сельских школах преподаватели старше 50 лет составляют уже более половины коллектива.

За два учебных года число педагогов старше 60 лет выросло с 5 633 до 5 750, а количество учителей младше 30 лет сократилось с 2 010 до 1 939. В целом с 2019/2020 учебного года педагогический состав школ уменьшился на 1 608 человек.

Схожая ситуация сложилась в детских садах. В 2025 году в учреждениях раннего образования работали 2 062 педагогических и руководящих сотрудника старше 60 лет и 1 193 человека младше 30 лет.

С 2019 года доля молодых работников в детских садах упала с 15,3% до 9,6%, а доля сотрудников старше 60 лет выросла с 12,3% до 16,5%. В сельской местности их уже в два с половиной раза больше, чем молодежи.

Статистика не включает образовательные учреждения левобережья Днестра и муниципия Бендеры.