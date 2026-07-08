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moldpres.md logomoldpres
8 Июля 2026, 22:30
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В Молдове объявлен конкурс на звание «Молодёжной столицы - 2027»

Национальное агентство по делам молодежи объявило конкурс по отбору населённого пункта, который станет обладателем титула «Молодёжная столица - 2027».

В Молдове объявлен конкурс на звание «Молодёжной столицы - 2027».
В Молдове объявлен конкурс на звание «Молодёжной столицы - 2027».

Победивший населённый пункт получит финансирование в размере до 2 миллионов леев и методическую поддержку для реализации проектов, посвящённых молодежи, развития молодежной инфраструктуры и поддержки местных инициатив, передаёт moldpres.md

Титул «Молодёжная столица» ежегодно присуждается только одному населённому пункту Республики Молдова, который демонстрирует вовлечённость в развитие молодежного сектора и предлагает план действий, ориентированный на молодёжь.

Министр образования и исследований Дан Перчун приглашает примэрии подавать заявки совместно с молодежными организациями, чтобы удостоиться звания «Молодёжная столица - 2027» и получить финансовые ресурсы.

Начиная с 2027 года программа будет включать три основные составляющие: разработку местной программы, согласованной с молодёжью, развитие инфраструктуры для молодёжи и запуск местной грантовой программы для их инициатив.

В конкурсе могут участвовать муниципии и города — районные центры, за исключением муниципия Кишинёв и населённых пунктов, обладавших этим титулом в течение последних трёх лет.

«Молодёжная столица» ставит своей целью превратить выбранный населённый пункт в национальный центр молодежной активности в течение 2027 года посредством проектов, которые стимулируют вовлечение, развитие и самореализацию молодых людей.

Титул «Молодёжная столица - 2026» принадлежит муниципию Бельцы, где в течение этого года реализуются проекты, инвестиции и программы, посвящённые молодежи и её активному участию в жизни сообщества.

Конкурс организован Национальным агентством по делам молодежи под эгидой Министерства образования и исследований, которое приглашает соответствующие критериям органы местного публичного управления подавать заявки на участие  до 30 сентября, 17:00.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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