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pulsmedia
16 Июля 2026, 23:43
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В Молдове сожителей приговорили к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Прокуроры PCCOCS сообщили о вынесении приговора — 10 лет лишения свободы — жителю Кишинева и жительнице Тараклии по делу о контрабанде наркотиков из Казахстана.

В Молдове сожителей приговорили к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
В Молдове сожителей приговорили к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Оба были задержаны в июне 2024 года в рамках уголовного дела, расследованного прокурорами PCCOCS совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований (INI), передает pulsmedia.md

По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) подозреваемых поместили под арест, который впоследствии заменили судебным контролем. После оглашения приговора суда Кишинева оба были объявлены в розыск. При этом действует презумпция невиновности до вступления судебного решения в законную силу.

41-летний житель Кишинева рассказал, что получал запрещенные вещества по почте из Казахстана, оформляя заказы через приложение WhatsApp. Его 35-летняя сожительница из Тараклии, по данным следствия, заказывала их через Instagram.

При этом в таможенных декларациях для получения почтовых отправлений указывалось ложное содержимое — «косметика и витамины». Женщина утверждала, что эти препараты помогают похудеть.

Версию обвиняемых опровергли в том числе агенты под прикрытием, которым запрещенные вещества были проданы из этих же партий.

Во время обысков у сожителей изъяли сотни капсул общим весом почти полкилограмма с запрещенными веществами. По ходатайству прокуроров PCCOCS после вынесения приговора они были уничтожены.

Источник
pulsmedia
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