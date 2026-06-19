На КПП "Леушены" при проверке багажа были найдены наркотики и оружие

Первый случай был зафиксирован при проверке микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего из Германии под управлением 41-летнего гражданина Молдовы.

В ходе детального досмотра среди несопровождаемого багажа, замаскированного под другие товары, были обнаружены контейнер и пакет с растительным веществом с характерным запахом, предположительно каннабисом, пишет rupor.md

Вещество изъято и направлено на экспертизу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств.

Во втором случае при проверке автобуса, следовавшего по маршруту Чехия – Молдова, таможенные сотрудники обнаружили незадекларированный пистолет типа Zoraki 914 Auto и боеприпасы.

Оружие было найдено в ручной клади 69-летнего гражданина Молдовы.

Все предметы изъяты, а в отношении пассажира может быть применено административное наказание.



