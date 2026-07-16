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moldpres.md logomoldpres
16 Июля 2026, 15:47
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В Молдове создадут Национальную коллегию психологов и единый реестр специалистов

В Молдове официально стартовал процесс создания Национальной коллегии психологов, что стало важным этапом реализации Закона об осуществлении профессии психолога.

В Молдове создадут Национальную коллегию психологов и единый реестр специалистов.
В Молдове создадут Национальную коллегию психологов и единый реестр специалистов.

Одновременно начала работать электронная платформа, через которую психологи могут зарегистрироваться и создать свое профессиональное досье, передает moldpres.md

Создание Национальной коллегии психологов направлено на формирование профессиональной, автономной и ответственной системы регулирования профессии, соответствующей европейским стандартам. Новая структура будет вести Единый реестр психологов Республики Молдова, организовывать процесс профессиональной аттестации, утверждать Кодекс профессиональной этики и устанавливать профессиональные стандарты, а также предоставлять право на самостоятельную практику.

Исполняющий обязанности министра образования и исследований Дан Перчун заявил, что цель реформы — гарантировать гражданам, что психологические услуги оказывают авторизованные и хорошо подготовленные специалисты.

«Очень важно, чтобы человек, обращающийся за психологической помощью, был уверен, что попадает к хорошо подготовленному специалисту, который соблюдает четкие стандарты и строгие этические нормы. Именно в этом заключается конечная цель реформы. После создания Коллегии и запуска реестра любой желающий сможет проверить, имеет ли психолог право на практику, какой специализацией обладает и каков его профессиональный статус», — заявил министр.

В рамках мероприятия также была представлена электронная платформа, с помощью которой психологи могут создать свое профессиональное досье и зарегистрироваться для участия в заседаниях по созданию Коллегии. Крайний срок регистрации — 15 сентября.

«Чтобы Коллегия была создана, наши коллеги предоставят дополнительную информацию. Важно, чтобы все психологи страны зарегистрировались для участия в промежуточных учредительных заседаниях, на которых будут избраны представители для участия в конгрессе. Впоследствии будут сформированы руководящие органы Коллегии. По сути, эта структура станет органом профессионального самоуправления. Крайний срок регистрации психологов Республики Молдова для участия в мероприятиях по созданию Коллегии — 15 сентября. Сделать это можно через электронную платформу, запущенную сегодня и уже доступную для использования», — отметил Дан Перчун.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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