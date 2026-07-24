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Point.md logoPoint
24 Июля 2026, 14:43
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Психологи объяснили, когда регулярные тренировки становятся вредной зависимостью

Научный обзор показывает — физическая активность иногда способна перерасти в самую настоящую поведенческую зависимость, хотя официально такого диагноза до сих пор не существует.

Психологи объяснили, когда регулярные тренировки становятся вредной зависимостью.
Психологи объяснили, когда регулярные тренировки становятся вредной зависимостью.

Авторы работы предупреждают, что важно не путать здоровую увлеченность спортом с настоящим расстройством, передает doi.org

Где проходит граница

Регулярные тренировки, безусловно, полезны — снижают риск хронических болезней, улучшают психическое состояние и качество жизни в целом. Но иногда полезная привычка превращается в неконтролируемое, разрушительное поведение.

Зависимость от физических упражнений относится к поведенческим зависимостям — в отличие от алкогольной или наркотической, здесь человек привыкает не к веществу, а к определенному действию. Настоящая зависимость всегда складывается из двух компонентов — привыкания, когда организм или психика начинают нуждаться в действии для нормального функционирования, и компульсии, непреодолимого желания это действие совершить.

«Ключевое различие заключается в том, являются ли физические упражнения выбором или чем-то, к чему человек испытывает непреодолимое желание», — говорит Деметрович, соавтор исследования.

По его словам, страсть, дисциплина и высокие нагрузки сами по себе — это хорошие качества, особенно для спортсменов, но иногда именно они перерастают во вредную привычку.

Ученые выделяют первичную зависимость, когда удовольствие приносит сама тренировка, и вторичную — когда чрезмерная физическая активность вызвана другой проблемой, например расстройством пищевого поведения.

«Основные причины часто сложнее, чем сами тренировки, и значительную роль играют социальное давление, связанное с образом тела и результатами, а также проблемы с психическим здоровьем, такие как тревога и депрессия», — поясняет Деметрович.

Почему такого диагноза до сих пор нет

Несмотря на больше чем полвека исследований, это состояние так и не попало в официальные психиатрические справочники вроде DSM. Причина — противоречивые методы диагностики и нехватка клинических исследований. В научной литературе используют больше тридцати разных опросников для оценки зависимости от спорта, и единого мнения, какой из них лучше, не сложилось.

«Это привело к завышенным оценкам и тенденции к патологизации нормальных, здоровых физических упражнений», — говорит Деметрович.

По его словам, оценки распространенности этой проблемы сильно зависят от того, какой именно опросник использовали.

«Широко цитируемые данные свидетельствуют о том, что до 42% некоторых групп населения, занимающихся спортом, рискуют получить диагноз "зависимость от физических упражнений"», — отмечает он, добавляя, что такие цифры завышены из-за простых самоотчетных анкет, которые плохо отличают увлеченность от настоящей патологии.

«Хотя инструменты скрининга могут указывать на возможный риск, они не могут диагностировать зависимость от физических упражнений, а это значит, что грань между реальным вредом и здоровой приверженностью часто размыта. В результате высокомотивированные спортсмены и люди, регулярно занимающиеся спортом, могут быть неправильно классифицированы, но важно понимать, что преданность фитнесу — это не то же самое, что зависимость», — добавляет она», — говорит Сабо.

Такие анкеты измеряют целеустремленность, но не заменяют формальный клинический диагноз.

Как развивается зависимость и что происходит в мозге

По наблюдениям авторов, все обычно начинается с обычного увлечения ради здоровья. Со временем человек может начать использовать тренировки как способ убежать от стресса, а затем это превращается в навязчивую обязанность, которая подчиняет себе всю жизнь.

«Занятия спортом, несмотря на боль или травму, чувство тревоги или вины при пропуске тренировок, а также постоянное предпочтение тренировок отдыху, отношениям или обязанностям — все это признаки того, что физические упражнения могут перестать быть чем-то приятным и превратиться в навязчивую привычку», — говорит Сабо.

Одна из моделей объясняет резкое возникновение зависимости неожиданным жизненным стрессом — например, разрывом отношений или потерей работы, когда тренировки становятся единственным доступным способом справиться с болью.

Есть и биологическое объяснение — физическая активность высвобождает эндоканнабиноиды, естественные соединения, которые снимают боль и вызывают эйфорию, и человек может буквально «подсесть» на эту химическую реакцию, испытывая нечто вроде ломки в состоянии покоя. Другая версия связывает зависимость с падением базового уровня энергии — регулярные тренировки снижают активность нервной системы в покое, и, чтобы избавиться от вялости, человек начинает наращивать нагрузку просто ради ощущения бодрости.

Последствия при этом затрагивают самые разные сферы жизни — люди продолжают тренироваться даже при серьезных травмах, зная о вреде для здоровья, и постепенно забрасывают семью, друзей и работу, что ведет к социальной изоляции.

Как это лечат

Авторы отмечают, что методы, применяемые при других поведенческих зависимостях, показывают многообещающие результаты. Когнитивно-поведенческая терапия помогает пациентам распознать вредные модели мышления и выстроить сбалансированный режим тренировок. Терапия принятия и обязательств учит осознанно принимать неприятные чувства при пропуске занятия, не поддаваясь им. Экспозиционная терапия постепенно ослабляет связь между триггером и навязчивым действием через контролируемое столкновение с этим триггером. А заместительная терапия предлагает искать удовольствие в альтернативных занятиях — медитации, йоге или волонтерстве.

Психологическая терапия остается основным методом, но в отдельных случаях можно рассмотреть и медикаментозное лечение — правда, поскольку официального диагноза не существует, врачи назначают такие препараты крайне редко.

Даже без официального диагноза меры общественного здравоохранения уже сейчас способны снизить вред — продвигать сбалансированные программы тренировок и учить спортивные организации распознавать признаки перетренированности.

«Наш посыл не в том, чтобы меньше заниматься спортом, а в том, чтобы заниматься спортом более разумно, включая дни отдыха и восстановления, сосредотачиваясь на общем благополучии, а не на внешнем виде или результатах, и обращаясь за помощью на ранней стадии, если занятия спортом начинают восприниматься как обязанность, а не как выбор», — говорит Сабо.

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