Молодым специалистам в сфере культуры выплатят до 120 тысяч леев.

Министерство культуры Молдовы запустило программу поддержки молодых специалистов, которые начинают карьеру в государственных учреждениях культуры.

Выпускники профильных вузов смогут получить до 120 тыс. леев, а выпускники профессионально-технических учебных заведений — до 90 тыс. леев, пишет logos-pres.md

Программа рассчитана на специалистов, которые впервые устраиваются на работу по распределению в течение года после окончания обучения. Получить поддержку смогут и те, кто начинает карьеру в государственных учреждениях культуры Кишинева. Условием для получения средств является работа на полной ставке в государственном учреждении культуры.

Выплаты будут распределены на первые три года работы. Первая часть помощи поступит в два этапа: после первого месяца работы и по итогам первого года. Еще две выплаты предусмотрены после завершения второго и третьего года работы.

Одновременно министерство открыло набор заявок для выпускников и опубликовало список из 111 свободных должностей в государственных учреждениях культуры. Выпускникам зарубежных вузов также потребуется документ о признании диплома.

Среди требований для участия — предоставление документов, подтверждающих образование и статус молодого специалиста. Заявки принимаются до 21 августа в электронном или бумажном формате.

В минкульте считают, что программа обеспечит дополнительную поддержку выпускникам, начинающим карьеру и удержит их в отрасли.