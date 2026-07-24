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logos.press.md logologos
24 Июля 2026, 09:34
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Молодым специалистам в сфере культуры выплатят до 120 тысяч леев

Министерство культуры Молдовы запустило программу поддержки молодых специалистов, которые начинают карьеру в государственных учреждениях культуры.

Молодым специалистам в сфере культуры выплатят до 120 тысяч леев.
Молодым специалистам в сфере культуры выплатят до 120 тысяч леев.

Выпускники профильных вузов смогут получить до 120 тыс. леев, а выпускники профессионально-технических учебных заведений — до 90 тыс. леев, пишет logos-pres.md

Программа рассчитана на специалистов, которые впервые устраиваются на работу по распределению в течение года после окончания обучения. Получить поддержку смогут и те, кто начинает карьеру в государственных учреждениях культуры Кишинева. Условием для получения средств является работа на полной ставке в государственном учреждении культуры.

Выплаты будут распределены на первые три года работы. Первая часть помощи поступит в два этапа: после первого месяца работы и по итогам первого года. Еще две выплаты предусмотрены после завершения второго и третьего года работы.

Одновременно министерство открыло набор заявок для выпускников и опубликовало список из 111 свободных должностей в государственных учреждениях культуры. Выпускникам зарубежных вузов также потребуется документ о признании диплома.

Среди требований для участия — предоставление документов, подтверждающих образование и статус молодого специалиста. Заявки принимаются до 21 августа в электронном или бумажном формате.

В минкульте считают, что программа обеспечит дополнительную поддержку выпускникам, начинающим карьеру и удержит их в отрасли.

Источник
logos.press.md logologos
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