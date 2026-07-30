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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 08:20
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В Молдове Совету по равенству добавят сотрудников и финансирование

Парламент в первом чтении одобрил увеличение предельной численности административного аппарата Совета по равенству на три штатные единицы — до 36 сотрудников.

В Молдове Совету по равенству добавят сотрудников и финансирование.
В Молдове Совету по равенству добавят сотрудников и финансирование.

Реализация этой меры потребует дополнительных расходов в размере около 400 тыс. леев в год. Финансовые средства планируется выделить из ежегодного бюджета учреждения для обеспечения работы новых должностей, созданных в связи с расширением полномочий Совета, предусмотренных законодательством, сообщает logos-press.md

В структуре учреждения будут созданы две должности консультантов и одна должность главного консультанта. Необходимость увеличения штата связана с новыми обязанностями, возложенными на Совет по равенству в рамках реализации законодательства о свободном передвижении и пребывании на территории Республики Молдова граждан Европейского союза и членов их семей. 

Законопроект направлен на приведение национальной правовой базы в сфере предупреждения и противодействия дискриминации в соответствие с европейскими стандартами. Документ предусматривает расширение перечня защищаемых критериев, введение новых форм дискриминации, укрепление независимости Совета по равенству и совершенствование механизмов контроля за выполнением рекомендаций, вынесенных учреждением. 

Совет по равенству отмечает, что расширение его полномочий должно сопровождаться достаточными кадровыми, техническими и финансовыми ресурсами, в соответствии со стандартами Европейского союза для органов, занимающихся продвижением равенства. 

В последние годы бюджет на оплату труда сотрудников составлял: 3,959 млн леев в 2022 году, 4,473 млн леев в 2023 году, 5,89 млн леев в 2024 году и 5,697 млн леев в 2025 году.

Источник
logos.press.md logologos
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