В Молдове Совету по равенству добавят сотрудников и финансирование.

Парламент в первом чтении одобрил увеличение предельной численности административного аппарата Совета по равенству на три штатные единицы — до 36 сотрудников.

Реализация этой меры потребует дополнительных расходов в размере около 400 тыс. леев в год. Финансовые средства планируется выделить из ежегодного бюджета учреждения для обеспечения работы новых должностей, созданных в связи с расширением полномочий Совета, предусмотренных законодательством, сообщает logos-press.md

В структуре учреждения будут созданы две должности консультантов и одна должность главного консультанта. Необходимость увеличения штата связана с новыми обязанностями, возложенными на Совет по равенству в рамках реализации законодательства о свободном передвижении и пребывании на территории Республики Молдова граждан Европейского союза и членов их семей.

Законопроект направлен на приведение национальной правовой базы в сфере предупреждения и противодействия дискриминации в соответствие с европейскими стандартами. Документ предусматривает расширение перечня защищаемых критериев, введение новых форм дискриминации, укрепление независимости Совета по равенству и совершенствование механизмов контроля за выполнением рекомендаций, вынесенных учреждением.

Совет по равенству отмечает, что расширение его полномочий должно сопровождаться достаточными кадровыми, техническими и финансовыми ресурсами, в соответствии со стандартами Европейского союза для органов, занимающихся продвижением равенства.

В последние годы бюджет на оплату труда сотрудников составлял: 3,959 млн леев в 2022 году, 4,473 млн леев в 2023 году, 5,89 млн леев в 2024 году и 5,697 млн леев в 2025 году.