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realitatea.md logorealitatea
28 Июля 2026, 16:17
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В парламенте поспорили о квадроберах, правах ЛГБТ и призвали отречься от Сатаны

Законопроект о приведении национального законодательства в соответствие с европейскими нормами в сфере равенства вызвал оживлённую перепалку между депутатами.

В парламенте поспорили о квадроберах, правах ЛГБТ и призвали отречься от Сатаны.
В парламенте поспорили о квадроберах, правах ЛГБТ и призвали отречься от Сатаны.

Сначала депутат-коммунист Адриан Доментюк поинтересовался, смогут ли квадроберы (люди, которые ведут себя как животные) пожаловаться на дискриминацию, если захотят пройти военную службу, но получат отказ, сообщает realitatea.md

Позже парламентарий вновь вышел к трибуне и призвал депутатов отречься от Сатаны, заявив, что большинство из них крещены, а «Бог не бьёт палкой».

Затем выступил депутат от партии «Демократия дома» Александр Вершинин. Он заявил, что его беспокоит ситуация, при которой мужчина, переодетый женщиной, может попасть в женскую раздевалку, а женщины не смогут «дать ему пару оплеух».

После этого вице-спикер парламента Дойна Герман заявила, что её тревожат гомофобные и сексистские высказывания, прозвучавшие в ходе обсуждения. От имени фракции PAS она потребовала прекратить выступления по этому вопросу.

После неё слово должна была взять депутат-коммунист Диана Караман. Между ней и спикером парламента Игорем Гросу произошёл обмен репликами. В итоге председатель парламента заявил, что «принимает её такой, какая она есть», а также упрекнул коллег в лицемерии.

Когда Караман отказалась покинуть трибуну, Игорь Гросу предупредил её, что она может быть наказана за воспрепятствование проведению заседания.

В конечном итоге законопроект был принят голосами 51 депутата от PAS.





Источник
realitatea.md logorealitatea
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