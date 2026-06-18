18 Июня 2026, 13:24
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В Молдове снова произойдет ощутимое снижение цен на бензин и дизтопливо
НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 19 июня.
Таким образом, бензин подешевеет на 19 банов и будет стоить 28,15 лея за литр, а дизельное топливо подешевеет на 37 банов - до 26,24 лея за литр.
Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.
НАРЭ устанавливает цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожание, так и удешевление топлива.