В Молдове цена бензина опустилась ниже 30 леев

Таким образом, бензин подешевеет на 34 бана и будет стоить 29,69 лея за литр, а дизельное топливо подешевеет на 27 банов - до 27,45 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.