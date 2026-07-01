В Молдове подорожали бензин и дизтопливо.

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 2 июля.

Таким образом, бензин подорожает на 32 бана и будет стоить 27,75 лея за литр, а дизельное топливо вырастет на 31 бан - до 24,72 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ устанавливает цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожание, так и удешевление топлива.