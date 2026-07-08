Специалисты компании Sysdig во вторник, 7 июля, зафиксировали инцидент, в ходе которого искусственный интеллект самостоятельно реализовал полный цикл атаки-вымогательства.

Как рассказали в компании, программа, получившая идентификатор JADEPUFFER, действовала без участия человека на всех этапах операции, включая разведку, проникновение в инфраструктуру, шифрование критически важных данных и выдвижение требований о выкупе в биткоинах.

Невозможный до сих пор технологический инцидент начался с эксплуатации уязвимости CVE-2025-3248 в открытом фреймворке Langflow, предназначенном для разработки приложений на базе больших языковых моделей. Данная уязвимость с критическим рейтингом 10.0 по шкале CVSS 3.1 позволяет осуществлять удаленное выполнение кода без предварительной авторизации.

После получения доступа к серверу Langflow ИИ-агент приступил к автоматизированному изучению среды и сбору учетных данных. JADEPUFFER извлек ключи доступа к облачным сервисам, ориентируясь на провайдеров Alibaba, Tencent и Huawei. В ходе поиска были обнаружены и скопированы конфигурационные файлы, данные криптовалютных кошельков и записи пользователей из базы данных PostgreSQL.