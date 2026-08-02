Ионицэ: Молдова не использует возможности, которые дает растущее число иностранных студентов

Об этом заявил в своей передаче в социальных сетях экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его данным, в 2025-2026 учебном году университеты Молдовы примут 6 423 студента из-за рубежа, что является самым высоким показателем за всю современную историю республики, передает infotag.md

«Это количество на 667 студентов превышает показатель прошлого учебного года. В настоящее время каждый десятый студент в Молдове – иностранец. Доля иностранных студентов увеличилась с 1,3% в 2010 г. до 10,2% в 2026 г.», - отметил эксперт.

По его словам, иностранные студенты – явление, заслуживающее внимания, поскольку данный феномен представляет собой возможность, которую Молдова еще не в полной мере использовала.

Он считает, что Республика Молдова может действовать в нескольких направлениях с целью расширения своей академической привлекательности.

«В последнее время заметен растущий интерес румынской молодежи к университетскому образованию в Республике Молдова, в первую очередь, из-за наличия важного преимущества – обучаться на румынском языке. В то же время молдавские университеты обладают возможностью подготовки иностранных студентов посредством программ изучения румынского языка», - сказал Ионицэ.

По его мнению, война на Украине представляла для молдавских университетов возможность привлечь большее количество украинских студентов, но этот шанс не был полностью использован высшими учебными заведениями Республики Молдова.