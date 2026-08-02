Будущие студенты в Молдове платят еще до начала учебы.

За возможность получить высшее образование приходится платить уже на этапе поступления.

Абитуриенты вынуждены оплачивать даже подачу документов, а после зачисления многих ждут расходы в десятки тысяч леев за обучение. В Республике Молдова завершился прием документов в высшие учебные заведения, передает logos-pres.md

В этом году документы принимали 16 вузов, при этом государственные университеты предложили 9 013 бюджетных мест. За подачу документов на поступление абитуриентам пришлось платить — каждый университет устанавливал свой регистрационный взнос.

В Государственном университете (USM) он составлял 350 леев, в Техническом университете (UTM) — 400 леев, в Академии экономических знаний (ASEM) — 300 леев, а в Государственном университете медицины и фармации имени Николая Тестемицану (USMF) — 200 леев.

В Академии музыки, театра и изобразительных искусств плата за регистрацию составляла 100 леев. Параллельно можно было подавать заявки в три вуза сразу. От регистрационного взноса освобождены кандидаты, поступающие в Военную академию «Александру чел Бун», Академию «Штефан чел Маре» МВД, а также молодые люди, оставшиеся без родительской опеки, и лица с выраженной и тяжёлой степенью инвалидности.

Предварительные результаты конкурса будут опубликованы 8 августа. Абитуриенты, которые будут зачислены, должны будут подтвердить свое место, предоставив оригиналы документов в период с 8 по 12 августа. Окончательные результаты будут объявлены 14 августа. Для мест, которые останутся незаполненными, будет проведена дополнительная сессия приёма с 15 по 24 августа.

Стоимость контрактного обучения для граждан Республики Молдова зависит от университета и выбранной специальности. К примеру, в USM плата в этом году может достигать 18 тыс. леев, в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ — до 16 тыс. леев, в ASEM — до 15,5 тыс. леев, в USMF — от 20 до 70 тыс. леев, а в UTM — до 25 тыс. леев в год. Размер платы за обучение устанавливается сенатами каждого университета отдельно.