Транзит электроэнергии в Украину увеличил потери энергосети Молдовы.

Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету, сообщает bani.md

По словам министра, через энергетическую инфраструктуру Молдовы проходит часть электроэнергии, поставляемой из Румынии и стран Европейского союза в Украину на фоне энергетического дефицита, с которым сталкивается соседняя страна.

«За последние пять лет в транспортную сеть был интегрирован 1 ГВт возобновляемой энергии. В то же время через нашу сеть, из-за дефицита в Украине, транзитом проходит часть электроэнергии, поступающей из Румынии и Европейского союза», — заявил Жунгиету.

Министр отметил, что дополнительные энергетические потоки привели к росту технологических потерь в сети. По его словам, для их сокращения необходимы инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

«Технологические потери увеличились, и для их компенсации и снижения необходимо реализовать ряд проектов по укреплению транспортной сети и подстанций», — пояснил глава Минэнерго.

В этой связи власти предлагают освободить государственное предприятие Moldelectrica от выплаты около 26 миллионов леев в государственный бюджет.

Предполагается, что эти средства будут направлены на реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.

В частности, деньги планируют использовать для модернизации энергетической инфраструктуры, а также усиления взаимосвязи энергосистемы Молдовы с Румынией и общеевропейской энергетической сетью.