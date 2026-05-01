logos.press.md
21 Мая 2026, 08:02
В Молдове введут штрафы за неоплаченную парковку и блокировку двух мест

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, который вводит санкции за нарушение правил парковки на общественных стоянках. Водителям грозят штрафы от 900 до 1500 леев, а в некоторых случаях — эвакуация автомобиля.

В Молдове, особенно в Кишинёве, уже много лет не могут отрегулировать рынок общественных парковок, что приводит к многочисленным неудобствам для водителей и пешеходов. Решить, хотя бы частично, эту проблему, призван новый законопроект, зарегистрированный в парламенте страны, пишет logos-pres.md

Документ вводит в законодательство понятие «обеспечение общественными парковками» („asigurare cu parcări publice”), то есть деятельность по организации и управлению парковками в населенных пунктах. Одновременно с этим управление общественными парковками будет официально включено в перечень муниципальных услуг.

Авторы также предлагают исключить местный сбор за парковку из Налогового кодекса, отменив ряд положений, регулирующих этот сбор.

В то же время проект вносит поправки в Кодекс о нарушениях и вводит санкции за нарушение правил парковки на общественных парковках, организованных в соответствии с местными правилами.

Таким образом, водители, блокирующие два или более парковочных места или не оплачивающие парковочный сбор, рискуют получить штраф от 900 до 1500 леев.

Предусмотрены дифференцированные санкции за превышение установленного законом времени парковки:

  • от 30 до 60 минут – штраф от 150 до 300 леев;
  • от одного до трех часов – от 300 до 600 леев;
  • от трех до восьми часов – от 600 до 900 леев;
  • более восьми часов – от 900 до 1500 леев.

Кроме того, транспортные средства могут быть эвакуированы на специальные парковки местных властей, если они занимают несколько мест, паркуются без оплаты или превышают установленное законом время парковки более чем на восемь часов.

Согласно документу, правительство должно будет внести необходимые корректировки в нормативные акты в течение шести месяцев после принятия закона.

Источник
