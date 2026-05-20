В Молдове 71% сотрудников готовы сменить место работы.

Об этом свидетельствуют данные исследования wherewework, проведённого среди 1 175 специалистов в пяти странах Центральной и Восточной Европы, пишет rupor.md

Согласно результатам опроса, 37,5% респондентов активно ищут новую работу, а ещё 33,4% готовы рассмотреть привлекательные предложения. При этом лишь 16,7% заявили, что намерены остаться на текущем месте работы, что делает Молдову лидером региона по уровню профессиональной мобильности.

Отдельное внимание в исследовании уделено экономической ситуации: 54,2% участников недовольны уровнем заработной платы, а 71% сообщили о снижении покупательной способности за последний год. Почти половина респондентов отметили, что их доходов хватает только на базовые расходы или даже меньше.

Также фиксируется сильная поляризация доходов и рост тревожности из-за будущего занятости. Более 62% работников не уверены в сохранении своего рабочего места в ближайшие 12 месяцев, что является самым высоким показателем среди стран исследования. В то же время 87,5% респондентов испытывают разный уровень беспокойства по поводу профессиональной стабильности.

Эксперты отмечают, что рынок труда Молдовы находится под давлением сразу нескольких факторов — трудовой миграции, разрыва в доходах и влияния искусственного интеллекта, который одновременно воспринимается как возможность и как угроза для занятости.