20 Мая 2026, 18:50
В Молдове 71% сотрудников готовы сменить место работы

Рынок труда Молдовы демонстрирует высокий уровень нестабильности: 71% сотрудников готовы сменить место работы в течение ближайших шести месяцев.

Об этом свидетельствуют данные исследования wherewework, проведённого среди 1 175 специалистов в пяти странах Центральной и Восточной Европы, пишет rupor.md

Согласно результатам опроса, 37,5% респондентов активно ищут новую работу, а ещё 33,4% готовы рассмотреть привлекательные предложения. При этом лишь 16,7% заявили, что намерены остаться на текущем месте работы, что делает Молдову лидером региона по уровню профессиональной мобильности.

Отдельное внимание в исследовании уделено экономической ситуации: 54,2% участников недовольны уровнем заработной платы, а 71% сообщили о снижении покупательной способности за последний год. Почти половина респондентов отметили, что их доходов хватает только на базовые расходы или даже меньше.

Также фиксируется сильная поляризация доходов и рост тревожности из-за будущего занятости. Более 62% работников не уверены в сохранении своего рабочего места в ближайшие 12 месяцев, что является самым высоким показателем среди стран исследования. В то же время 87,5% респондентов испытывают разный уровень беспокойства по поводу профессиональной стабильности.

Эксперты отмечают, что рынок труда Молдовы находится под давлением сразу нескольких факторов — трудовой миграции, разрыва в доходах и влияния искусственного интеллекта, который одновременно воспринимается как возможность и как угроза для занятости.

