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logos.press.md logologos
20 Июля 2026, 12:05
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В Молдове разработана методология посадки садов

Весной правительство утвердило Положение о порядке разработки проекта и плана закладки насаждений плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники. Однако эти нормы носят рекомендательный характер.

В Молдове разработана методология посадки садов.
В Молдове разработана методология посадки садов.

В то  же время обязательство по разработке проектов/планов насаждений площадью более 0,5 га предусмотрено Законом о садоводстве, который вступил в силу 22 октября 2025 года, пишет logos-pres.md

Поэтому министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сочло необходимым утвердить документ более высокой юридической силы, регулирующий процесс. Ведомство подготовило проект методологии создания садовых плантаций. Замечания и предложения по нему могут быть представлены до 28 июля 2026 года.

Проект предусматривает требования к разработке, а также структуру плана и проекта закладки садов, которые будут разрабатываться отобранными профильными специалистами. Перечень проектировщиков будет утвержден приказом министерства.

В проектах/планах прописываются кадастровые номера земельных участков, применяемые технологии, организация труда, реестр затрат на закладку, места размещения объектов сельхозназначения и подъездных дорог, схемы посадки и др.

Кроме того, документ содержит требования по рациональному использованию земель и предотвращению эрозии почв, обеспечению быстрой окупаемости инвестиций и др.

Напомним, что закладка садов площадью более 0,5 га будет согласовываться комиссией. Заключение будет носить характер рекомендации и  прилагаться к проектной документации.

Источник
logos.press.md logologos
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