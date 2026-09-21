В Молдове разработан гид безопасного распределения благотворительного продовольствия.

Агентство по безопасности пищевых продуктов вынесло на обсуждение проект руководства по надлежащей гигиенической практике в процессе сбора, хранения и перераспределения продуктов питания в рамках благотворительной деятельности.

Проект руководства разработан Общественной ассоциацией «Продовольственный банк». В основу гида лег опыт организации этой деятельности в соответствии с национальным законодательством в области гигиены и безопасности продовольствия, передает logos-pres.md

Цели руководства: активизация социальной солидарности – обеспечение доступа к продовольствию для уязвимых групп населения за счет «превращения излишков продуктов питания в жизненно важный ресурс»; обеспечение прослеживаемости и санитарно-гигиенических норм на всех этапах движения продуктов от донора к получателю через применение стандарта HACCP; минимизация объемов пищевых отходов, направляемых на свалки, что позволяет сократить выбросы парниковых газов и предотвратить нерациональное использование природных ресурсов.