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logos.press.md logologos
20 Июля 2026, 19:50
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В Молдове разрабатывают новую версию Классификатора видов экономической деятельности

Для упрощения перехода к новому аналогу Нацбюро статистики разработало Методические нормы по применению классификатора. Они начнут действовать с 1 января 2027 года.

В Молдове разрабатывают новую версию Классификатора видов экономической деятельности.
В Молдове разрабатывают новую версию Классификатора видов экономической деятельности.

Проект разработан для приведения в соответствие национальной классификации видов деятельности со Статистической классификацией видов экономической деятельности Евросоюза (NACE). Документ обеспечит необходимое единообразие в подходах, передает logos-pres.md

Кроме того, как объясняют авторы документа, так как национальные экономики развиваются, появляются новые технологии и промышленные процессы, внедрение нового классификатора и методических норм к нему важно для частного сектора с точки зрения правильного определения основного вида экономической деятельности. 

Новая версия классификатора лучше отражает изменения, произошедшие в экономике, включая развитие цифровых технологий, инновационных услуг и новых бизнес-моделей. Методические нормы определяют порядок применения нового классификатора и направлены на упрощение перехода к нему от действующей версии. 

Она была разработана и вступила в силу 7 мая 2019 года. В приложениях к проекту представлены структура новой версии Классификатора видов экономической деятельности Молдовы, а также таблицы соответствия кодов. 

Кроме того, в проекте описаны интеграция нового КЭДМ в международную систему классификации, порядок классификации смешанных видов деятельности, предусмотрены специальные правила определения вида деятельности для отдельных разделов классификатора и другие вопросы. 

Проект вынесен на публичное обсуждение. Замечания и предложения заинтересованных сторон могут быть представлены до 30 июля 2026 года.

Источник
logos.press.md logologos
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