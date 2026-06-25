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moldova1.md logomoldova1
25 Июня 2026, 18:09
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С 1 июля в Молдове можно будет подавать таможенную декларацию онлайн

С 1 июля путешественники, пересекающие границу Молдовы с товарами, подлежащими обязательному декларированию, смогут оформлять таможенную декларацию в электронном формате.

С 1 июля в Молдове можно будет подавать таможенную декларацию онлайн.
С 1 июля в Молдове можно будет подавать таможенную декларацию онлайн.

Новую услугу запускает Таможенная служба в рамках цифровизации государственных сервисов и упрощения процедур на границе, передает moldova1.md

Подать декларацию можно будет через раздел eCustoms на платформе Trade.gov.md. Сервис будет доступен с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера — как до начала поездки, так и непосредственно на пункте пропуска.

После заполнения формы система автоматически присвоит декларации регистрационный номер. Его необходимо будет предъявить сотруднику таможни во время прохождения контроля вместо бумажного документа.

По словам представителей Таможенной службы, нововведение позволит существенно сократить время оформления на границе. Электронную декларацию можно будет заполнить заранее из любого места, а сам процесс проверки данных займет всего несколько секунд.

Платформа будет работать круглосуточно и станет доступна пользователям из любой точки мира. Кроме того, система содержит пошаговые инструкции и встроенные механизмы проверки, которые помогут избежать ошибок при заполнении документов.

В Таможенной службе рассчитывают, что переход на электронный формат ускорит прохождение контроля и сделает пересечение границы более удобным для граждан.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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