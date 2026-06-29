В Молдове растёт распространение наркотиков и число зависимых.

Количество уголовных дел, связанных с наркотрафиком, в Молдове продолжает расти, а преступники используют всё более изощрённые методы для ввоза запрещённых веществ в страну.

За первые пять месяцев этого года было возбуждено 714 уголовных дел, что примерно на 150 больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Radio Moldova.

Одновременно значительно увеличилось и число потребителей наркотиков — на конец прошлого года на учёте находилось около 14 000 человек.

По словам специалистов, зависимость может затронуть любого человека, а самым трудным шагом является признание проблемы.

Правоохранители сообщают, что наркотрафик становится всё более сложным и часто осуществляется через Telegram. Несмотря на сотни обращений к администрации платформы, ответа нет, поэтому следственные органы разрабатывают собственные методы борьбы.

По данным полиции, изъятия наркотиков также выросли: марихуаны — на 50%, синтетических веществ — примерно на 50%. Появляются новые формы наркотиков, включая жидкие смеси, которые пытаются маскировать под легальные вещества. В одном из случаев наркотики были спрятаны в бочке и замаскированы под моторное масло.

Министерство здравоохранения сообщает, что число потребителей наркотиков выросло с 11 400 в 2022 году до 12 400 в 2024 году. Официально на учёте состоят 704 человека, а 666 получают заместительную терапию. Однако реальные оценки говорят о примерно 50 000 потребителей.

Эксперты подчёркивают, что профилактика начинается в семье, а важную роль играют родители и школьные психологи.