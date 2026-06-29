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radiomoldova.md logoradiomoldova
29 Июня 2026, 09:46
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В Молдове растёт распространение наркотиков и число зависимых

Количество уголовных дел, связанных с наркотрафиком, в Молдове продолжает расти, а преступники используют всё более изощрённые методы для ввоза запрещённых веществ в страну.

В Молдове растёт распространение наркотиков и число зависимых.
В Молдове растёт распространение наркотиков и число зависимых.

За первые пять месяцев этого года было возбуждено 714 уголовных дел, что примерно на 150 больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Radio Moldova.

Одновременно значительно увеличилось и число потребителей наркотиков — на конец прошлого года на учёте находилось около 14 000 человек.

По словам специалистов, зависимость может затронуть любого человека, а самым трудным шагом является признание проблемы. 

Правоохранители сообщают, что наркотрафик становится всё более сложным и часто осуществляется через Telegram. Несмотря на сотни обращений к администрации платформы, ответа нет, поэтому следственные органы разрабатывают собственные методы борьбы.

По данным полиции, изъятия наркотиков также выросли: марихуаны — на 50%, синтетических веществ — примерно на 50%. Появляются новые формы наркотиков, включая жидкие смеси, которые пытаются маскировать под легальные вещества. В одном из случаев наркотики были спрятаны в бочке и замаскированы под моторное масло.

Министерство здравоохранения сообщает, что число потребителей наркотиков выросло с 11 400 в 2022 году до 12 400 в 2024 году. Официально на учёте состоят 704 человека, а 666 получают заместительную терапию. Однако реальные оценки говорят о примерно 50 000 потребителей.

Эксперты подчёркивают, что профилактика начинается в семье, а важную роль играют родители и школьные психологи.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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