На границе с Молдовой задержали португальца, разыскиваемого Россией за наркоторговлю.

37-летний гражданин Португалии был задержан румынскими пограничниками на пункте пропуска Леушены – Албица.

По данным румынских властей, мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в России и находится в международном розыске, передает deschide.md

По информации правоохранителей, инцидент произошел в четверг, 30 июля, около 14:55, когда гражданин Португалии прибыл на пункт пропуска, намереваясь въехать в Республику Молдова.

Во время проверки было установлено, что в отношении мужчины по запросу властей Российской Федерации действует красное уведомление Интерпола.

После этого он был задержан и передан оперативной группе Инспектората полиции уезда Васлуй для принятия предусмотренных законом мер.