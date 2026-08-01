1 Августа 2026, 15:45
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На границе с Молдовой задержали португальца, разыскиваемого Россией за наркоторговлю.
На границе с Молдовой задержали португальца, разыскиваемого Россией за наркоторговлю
37-летний гражданин Португалии был задержан румынскими пограничниками на пункте пропуска Леушены – Албица.
По данным румынских властей, мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в России и находится в международном розыске, передает deschide.md
По информации правоохранителей, инцидент произошел в четверг, 30 июля, около 14:55, когда гражданин Португалии прибыл на пункт пропуска, намереваясь въехать в Республику Молдова.
Во время проверки было установлено, что в отношении мужчины по запросу властей Российской Федерации действует красное уведомление Интерпола.
После этого он был задержан и передан оперативной группе Инспектората полиции уезда Васлуй для принятия предусмотренных законом мер.