Молдова заняла 32-е место в Глобальном индексе прав детей KidsRights 2026.

Индекс KidsRights 2026, подготовленный Университетом Эразма в Роттердаме совместно с международной организацией охватил 194 страны – участницы Конвенции ООН о правах ребенка.

Исследование оценивает положение детей по пяти ключевым направлениям: выживание, здоровье, образование, защита и благоприятная среда, передает noi.md

Согласно рейтингу, лидером вновь стали Нидерланды с показателем 0,871 балла.

Среди государств постсоветского пространства позиции распределились следующим образом: Латвия расположилась на 13-м месте, Литва – на 20-м, Казахстан - на 24-м, Эстония – на 26-м, Молдова – на 32-м, Украина – на 36-м, Грузия – на 51-м, Азербайджан – на 60-м, Армения – на 70-м, Туркменистан – на 75-м, Беларусь – на 77-м, Кыргызстан - 82-м, Таджикистан – 92-м, Узбекистан – 96-м, Россия – на 151-м.

Исследователи отмечают, что индекс является одним из ключевых международных инструментов оценки соблюдения прав детей. Он позволяет анализировать эффективность государственной политики в данной сфере и выявлять направления, требующие дополнительного внимания.

Индекс KidsRights был впервые представлен в 2013 году. За годы существования он стал важным ориентиром для правительств и международных организаций при оценке положения детей и разработке социальных программ.

Высокая позиция Молдовы в рейтинге свидетельствует о стабильных показателях страны в области защиты прав детей, развития системы образования и здравоохранения, а также создания условий для благополучного развития подрастающего поколения.