С начала года в Молдове утонули семь детей.

В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призвал родителей и опекунов усилить контроль за детьми во время летних каникул и соблюдать правила безопасности.

Как сообщила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, большинство трагических случаев происходит во время купания в необорудованных и неохраняемых водоёмах. По данным ведомства, чаще всего жертвами становятся мальчики в возрасте от 10 до 15 лет, которые отправляются купаться без разрешения взрослых в будние дни, когда родители находятся на работе, передает tvrmoldova.md

Спасатели рекомендуют отдыхать только на официально оборудованных пляжах с дежурными спасателями, не оставлять детей без присмотра даже на короткое время и не разрешать тем, кто не умеет плавать, заходить в воду глубже уровня пояса.

В ГИЧС также советуют выбирать для детей яркие купальные костюмы, чтобы их было легче заметить в воде, а родителям постоянно находиться рядом с ребёнком, даже если он использует надувные плавательные средства.

Кроме того, спасатели предупреждают об опасности употребления алкоголя перед купанием. Из-за высокой температуры воздуха и резкого перепада температур возможны тепловой шок, нарушение дыхания и другие серьёзные последствия.

Ведомство также напоминает о других летних рисках. Детей нельзя оставлять одних в автомобилях, возле строительных площадок, в лесных массивах и в местах, где есть доступ к источникам огня. По данным ГИЧС, игры с огнём остаются одной из основных причин возникновения пожаров в летний период.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагических происшествий во время летнего отдыха.