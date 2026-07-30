В Молдове растет риск эксплуатации трудовых мигрантов.

Республика Молдова перестала быть лишь страной происхождения и транзита жертв торговли людьми. В последние годы наша страна все чаще становится местом назначения для трудовой эксплуатации мигрантов из других государств. По случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается 30 июля, Международный центр La Strada подчеркивает, что эти изменения требуют срочной адаптации национальной системы предотвращения и противодействия торговле людьми к новым реалиям.

С 2019 года участились случаи трудовой эксплуатации иностранных граждан, работающих в Республике Молдова. Это подтверждают и данные горячей линии по вопросам безопасной миграции и борьбы с торговлей людьми 0 800 77777, которую ведет Международный центр La Strada.

За последние 12 месяцев специалисты горячей линии выявили 49 граждан Узбекистана, которые предположительно стали жертвами торговли людьми с целью трудовой эксплуатации в строительной отрасли Республики Молдова. Эти люди сообщили, что у них изъяли документы, удостоверяющие личность, и принуждали их работать без выплаты обещанной заработной платы. Сотрудники горячей линии помогли им получить доступ к услугам защиты и поддержки, а также, по их просьбе, проинформировали компетентные органы о выявленных случаях.

Опыт Международного центра La Strada показывает, что во многих случаях работодатели не в полной мере осознают свои обязательства перед трудовыми мигрантами и риски, связанные с неформальной занятостью.

Так, недавно на горячую линию позвонил житель сельской местности Республики Молдова. После просмотра репортажа об эксплуатации иностранных граждан в нашей стране он поинтересовался, можно ли предоставлять трудовым мигрантам бесплатное жилье в обмен на выполнение домашних обязанностей. Специалисты горячей линии объяснили ему, что подобная практика может привести к эксплуатации, а любые трудовые отношения должны регулироваться в соответствии с трудовым законодательством, с соблюдением основных прав работников и без каких-либо форм принуждения или злоупотреблений.

Эти случаи подтверждают выводы аналитического доклада «Новые тенденции в развитии явления торговли людьми (2020–2024 годы)», опубликованного Международным центром La Strada ранее в этом году. Согласно документу, Республика Молдова переживает важные изменения в сфере миграции и торговли людьми. Массовая эмиграция местной рабочей силы привела к значительному дефициту кадров на внутреннем рынке труда, который восполняется за счет привлечения трудовых мигрантов из стран Центральной и Южной Азии.

В докладе подчеркивается, что эксплуатация таких работников перестала быть лишь теоретическим риском. В 2023 году полиция выявила 53 граждан Бангладеш и Индии, подвергавшихся эксплуатации на швейной фабрике в Республике Молдова. Этот случай стал первым задокументированным примером торговли людьми в рамках международных цепочек поставок, когда мигранты из Южной Азии производили одежду в Республике Молдова по заказам из Германии.

Эксперты предупреждают, что риск подобных случаев остается высоким. Число трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Бангладеш, Индии, Непала и Шри-Ланки постоянно растет, а отсутствие эффективных механизмов мониторинга условий труда, раннего выявления эксплуатации и оказания помощи пострадавшим повышает их уязвимость.

Кроме того, опыт других государств показывает, что незнание языка, зависимость от работодателя, удаленность от страны происхождения и отсутствие социальной поддержки значительно увеличивают риск того, что трудовые мигранты станут жертвами торговли людьми.

«Проблемы торговли людьми постоянно меняются, и меры государства должны меняться вместе с ними. Сегодня речь идет уже не только о рисках, которым подвергаются граждане Республики Молдова, выезжающие на работу за границу, но и о защите граждан других государств, приезжающих сюда работать. Необходимо укреплять механизмы предотвращения трудовой эксплуатации, своевременного выявления людей, находящихся в группе риска, и обеспечения им доступа к защите и помощи», — подчеркивают эксперты Международного центра La Strada.

По случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми Международный центр La Strada призывает власти, работодателей и общество признать трудовую эксплуатацию мигрантов реальной и растущей угрозой, усилить механизмы выявления и защиты жертв, а также активно содействовать предотвращению всех форм торговли людьми.